In Nigeria cresce l'epidemia di difterite nei bambini

In Nigeria aumentano i casi di difterite nei bambini. E' quanto rivela il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) che sta amplificando i suoi sforzi per contrastare la crescente epidemia che ha colpito i bambini in 27 dei 36 Stati del Paese. A partire dal mese scorso, sono stati segnalati 3.850 casi sospetti con 1.387 confermati come difterite.

L'Unicef informa che sta collaborando strettamente con il governo per sostenere la risposta. L'agenzia sta trasportando vaccini e attrezzature correlate negli stati colpiti, formando operatori sanitari e volontari per la fornitura di servizi, la comunicazione del rischio e l'impegno della comunità e fornendo maschere per il viso, disinfettanti per le mani e antibiotici per trattare la difterite.

La difterite è una malattia tossinfettiva acuta e contagiosa che infetta le vie aeree superiori, responsabile di complicanze quali miocardite, paralisi dei nervi cranici e spinali.

