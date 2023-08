Migliaia di sostenitori dei militari che hanno preso il potere in Niger si sono radunati in uno stadio della capitale Niamey a poche ore dalla scadenza dell'ultimatum dell'Ecowas, la Comunità degli Stati dell'Africa occidentale, che chiede di reinsediare il deposto presidente Mohamed Bazoum per evitare un possibile "uso della forza".





