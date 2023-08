Niger: ronde spontanee di vigilanti a Niamey

Stamattina le strade della capitale del Niger, Niamey, erano calme e "molti residenti" interpellati dall'Afp auspicavano una fine della spirale di tensione per evitare una "catastrofe".

In diverse piazze di Niamey sono state istituite "brigate di vigilanza" per "monitorare la minaccia esterna". In un decreto letto in televisione giovedì sera, la giunta golpista aveva invitato "il popolo nigerino a essere vigile nei confronti di spie e forze armate straniere" e invitava i cittadini a trasmettere alle autorità "qualsiasi informazione relativa all'ingresso o al movimento di individui sospetti".



