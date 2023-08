Le elezioni in Mozambico si terranno il 9 ottobre 2024

Il Mozambico terrà le elezioni nazionali nell'ottobre del prossimo anno: lo ha annunciato il governo del Paese dell'Africa meridionale ricco di gas che sta combattendo contro una prolungata insurrezione islamista.

I mozambicani voteranno per il presidente, il Parlamento e le autorità provinciali il 9 ottobre 2024, ha dichiarato la presidenza in un comunicato pubblicato ieri sera aggiungendo che la decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal presidente Filipe Nyusi.

La costituzione impedisce a Nyusi, 64 anni, di candidarsi per un terzo mandato, ma il suo partito di governo, il Frelimo, al potere dall'indipendenza dal Portogallo nel 1975, non ha ancora scelto un successore.

Il Frelimo aveva ottenuto una vittoria schiacciante nelle ultime elezioni generali del 2019, raccogliendo il 73% dei voti, anche se i risultati sono stati contestati dal più grande partito di opposizione, Renamo, un ex gruppo ribelle.

Frelimo e Renamo si erano combattuti in guerra civile protrattasi dal 1975 al 1992, devastando l'economia e causando quasi un milione di morti. In base a un accordo di pace, nel 2024 si sarebbero dovute tenere anche le elezioni distrettuali, ma questa settimana il Parlamento ha votato per un rinvio di queste consultazioni.

Il Mozambico ripone grandi speranze nei vasti giacimenti di gas naturale - i più grandi individuati a sud del Sahara - scoperti nel 2010 nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Ma un'insurrezione condotta da militanti legati al gruppo dello Stato Islamico sta ostacolando lo sfruttamento della risorsa.



