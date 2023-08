I capi di Stato maggiore dei Paesi dell'Ecowas, Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale in prima fila nella crisi innescata dal colpo di Stato in Niger, hanno "definito" i contorni di un "possibile intervento militare" nel Paese del Sahel: lo ha dichiarato il Commissario per gli Affari politici e la sicurezza del blocco regionale, Abdel-Fatau Musah.



