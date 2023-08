Etiopia dichiara stato d'emergenza per lr violenze nell'Amhara

(ANSA-AFP) - NAIROBI, 04 AGO - Il governo federale dell'Etiopia ha dichiarato lo stato d'emergenza per ll peggioramento della violenza nello stato settentrionale di Amhara: lo ha annunciato il primo ministro etiopico, Abyi Ahmed.

"Si è reso necessario dichiarare lo stato di emergenza in quanto la situazione che è emersa ha reso difficile da controllare questo movimento inaccettabile sotto la legge vigente", ha detto il premier.

Le violenze sono iniziate in aprile, quando Addis Abeba ha smantellato le forze regionali, scatenato violente proteste dei nazionalisti Amhara che accusano il governo di voler indebolire la seconda regione più popolosa del Paese. (ANSA-AFP).



