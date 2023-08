Chiude l'ufficio per diritti umani delle Nazioni Unite in Uganda

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 04 AGO - L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Uganda chiude per mancato rinnovo dell'accordo da parte del governo ugandese. Fonti dell'Onu segnalano che chiuderà i battenti questo fine settimana perché non è stata rinnovata l'intesa che ha permesso all'organizzazione di operare nel Paese per quasi due decenni.

"Mi rammarico che il nostro ufficio abbia dovuto chiudere dopo 18 anni, durante i quali abbiamo potuto lavorare a stretto contatto con la società civile, persone provenienti da vari ceti sociali in Uganda, nonché impegnarci con le istituzioni statali per la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti gli ugandesi", ha dichiarato in una nota il capo della delegazione.

(ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA