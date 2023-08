Tajani, italiani possono lasciare il Niger con un volo speciale

"Niger. Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso": lo scrive su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

Secondo quanto si è appreso tutti i cittadini italiani che desiderano lasciare il Niger avranno posto sul volo organizzato dall'Italia mentre non sono previsti imbarchi di connazionali su altri aerei.



