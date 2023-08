Musk lancia accuse su Twitter contro leader politico sudafricano

Elon Musk ha accusato via Twitter Julius Malema, leader del partito sudafricano di estrema sinistra, di incitamento alla violenza contro i bianchi in Sudafrica dopo che Malema ha cantato in uno stadio gremito di folla e durante le celebrazioni del decennale del suo partito, la vecchia canzone anti-Apartheid, "Kill the Boer" (Uccidi il Boero).

Malema ha risposto al post in lingua Tswana: "O bolela masepa" che traduce in "stai dicendo stronzate." Vari membri del partito di Malema, Economic Freedom Fighters, o Eff, sono intervenuti in difesa del leader ricordando la sentenza dell'Alta Corte dell'agosto 2022 che ha respinto la richiesta di condanna fatta dell'organizzazione per i diritti civili AfriForum, che sosteneva che Malema era colpevole di incitare alla violenza e all'odio.

Musk, che è di origini sudafricane ed è nato a Pretoria, capitale del Paese, ha anche chiesto nel post al Presidente Cyril Ramaphosa perché rimane in silenzio e non si pronuncia.

Si è innescato un acceso dibattito politico in vista delle elezioni nazionali dell'aprile prossimo e alcuni post online accusano Musk di volere abolire una canzone di lotta politica e addirittura di essere un revisionista che vuole cambiare la storia del Paese.

John Steenhuisen, leader del maggiore partito di opposizione in Sudafrica, la Democratic Alliance, ha detto che il suo partito farà causa a Malema per incitamento alla violenza e alla guerra civile.Pieter Groenewald, leader del partito conservatore e bianco, Freedom Front Plus, ha aperto un procedimento penale nei confronti del leader del Eff già lunedì.

Julius Malema ha fondato il partito di estrema sinistra nel 2013 ed è diventato il secondo partito di opposizione del Paese con il 10,79% delle preferenze nell'ultima elezione nazionale. I rappresentanti del Eff in Parlamento si presentano vestiti in tute da lavoro rosse e ostacolano regolarmente le procedure in corso.



