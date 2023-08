La Francia avvia le evacuazioni dal Niger

La Francia avvia l'evacuazione dal Niger dei suoi connazionali: è quanto ha riferito il ministero degli Esteri di Parigi.

Un primo aereo francese è decollato oggi a metà giornata da Parigi in direzione Niamey per evacuare i primi concittadini francesi ed europei che desiderano lasciare la capitale del Niger dopo il colpo di stato contro il presidente Mohamed Bazoum: è quanto riferito da fonti ben informate citate dalla France Presse. La fonte non ha fornito informazioni sull'orario previsto di rientro in Francia del volo di Stato. Altre fonti hanno riferito che la Francia intende inviare diversi aerei militari, non armati, per garantire l'evacuazione volontaria dei francesi e degli europei presenti in Niger.

"Possiamo confermare che i nostri colleghi francesi si sono offerti di accogliere i cittadini tedeschi a bordo dei loro voli dal Niger nei limiti della capacità disponibile. Il ministero degli Esteri consiglia, in linea di principio, a tutti i cittadini tedeschi presenti a Niamey di accettare questa offerta", ha reso noto il ministero tedesco degli Esteri con la ministra Annalena Baerbock che ringrazia la collega francese Catherine Colonna per l'offerta.



