Sono aperte da questa mattina nella Repubblica Centrafricana le urne per il referendum su una nuova costituzione che permetterebbe al presidente Faustin-Archange Touadera di candidarsi per un terzo mandato: lo ha constatato sul posto un giornalista dell'agenzia di stampa Afp.

Secondo l'opposizione Touadera vuole rimanere "presidente a vita" in un Paese che ha subito diversi colpi di Stato ed è uno dei più poveri al mondo.



