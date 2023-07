Prigozhin, 'rafforzeremo la nostra presenza in Africa'

Il gruppo Wagner è pronto a rafforzare la propria presenza in Africa: lo ha detto il suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, in un'intervista al media africano Afrique Media pubblicata online, come riporta sul suo l'agenzia di stampa Reuters.

"Non stiamo riducendo (la nostra presenza) - ha affermato Prigozhin -, anzi siamo pronti ad aumentare i nostri vari contingenti". L'intervista telefonica è stata pubblicata su YouTube e fino a ieri aveva ricevuto solo 1.400 visualizzazioni.

La Reuters non ha potuto verificare la veridicità dell'audio, ma una voce che sembrava essere quella di Prigozhin si sentiva sotto una traduzione in francese.

Prigozhin ha inoltre detto che il gruppo Wagner sta adempiendo a tutti i suoi obblighi nel continente ed è pronto a sviluppare ulteriormente le relazioni con i Paesi africani. Il capo dei mercenari ha poi confermato che una nuova rotazione di forze Wagner è recentemente arrivata nella Repubblica Centrafricana in vista del referendum costituzionale di domani, che potrebbe vedere il presidente Faustin-Archange Touadera prolungare il suo mandato.



