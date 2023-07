Ministro Economia tunisino, 'accordo con Fmi al più presto'

Il ministro dell'Economia tunisino, Samir Saied, si è augurato di raggiungere un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) "al più presto".

"Il governo ha avviato l'attuazione delle riforme sulla base di un approccio che è sensibile alle esigenze dei gruppi a basso reddito", ha aggiunto Saied in occasione di una seduta in Parlamento in sessione plenaria per l'approvazione dell'adesione della Tunisia all'accordo che istituisce l'Africa Finance Corporation.

"L'accordo con l' Fmi è importante", ha sottolineato il ministro: "Se la Tunisia non riuscirà a raggiungere un accordo con l'Fmi o a ricorrere a un'altra alternativa, il rating sovrano del Paese sarà basso", ha osservato, come riporta l'agenzia Tap. Saied ha inoltre sottolineato che la Tunisia non può ricorrere al mercato internazionale per indebitarsi, spiegando che un accordo è necessario per avere i mezzi per attuare il piano di sviluppo.



