L'opposizione in Kenya annuncia un accordo col governo

Il leader dell'opposizione keniana Raila Odinga, fautore delle proteste antigovernative delle ultime settimane, sfociate in scontri violenti con decine tra morti e feriti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo su come risolvere l'impasse politica nel paese.

In una dichiarazione inviata oggi ai media, Odinga ha affermato che maggioranza e opposizione hanno concordato di istituire un team di dieci membri composto dai due capogruppo in parlamento e altri quattro deputati, più altrettanti membri esterni.

Secondo il sito kenyans, per raggiungere l'accordo sarebbe stato fondamentale l'intervento di diplomatici stranieri e dell'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo che ha avuto diversi incontri con entrambi gli schieramenti. "Affermiamo il nostro impegno ad aderire alla costituzione e allo stato di diritto. Siamo determinati a risolvere le nostre divergenze in modo amichevole per il bene di tutto il nostro popolo", ha dichiarato Odinga.



