I leader africani chiedono il ripristino dell'accordo sul grano

I leader dei Paesi africani hanno chiesto il rinnovo dell'Iniziativa sul grano del Mar Nero, da cui Mosca si è ritirata unilateralmente, nel corso del vertice Africa-Russia a San Pietroburgo.

"Le interruzioni delle forniture di energia e di grano devono finire immediatamente. L'accordo sul grano deve essere esteso a beneficio di tutti i popoli del mondo, in particolare degli africani", ha affermato il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, come riportano i media internazionali.

Anche il presidente del sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a ripristinare "l'accordo sul grano" per l'esportazione di prodotti ucraini attraverso il Mar Nero, riporta Rbc-Ucraina, che cita il sito del Cremlino.



