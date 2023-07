La tv di stato: 'Il generale Tchiani è il nuovo leader del Niger'

Il generale Abdourahamane Tchiani, capo delle Guardie presidenziali, è il nuovo uomo forte del Niger, lo afferma la Tv nazionale.

Il generale Tchiani ha letto venerdì una dichiarazione alla televisione nazionale del Niger in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", la giunta che ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum. Tchiani ha giustificato il golpe con "il deterioramento della situazione della sicurezza" nel Paese minato dalla violenza dei gruppi jihadisti.

La posizione francese

La Francia ''non riconosce le autorità'' che hanno preso il potere con il colpo di Stato in Niger: è quanto afferma la diplomazia francese.

"Il presidente Mohamed Bazoum, democraticamente eletto dal popolo del Niger, è l'unico presidente della Repubblica del Niger. La Francia non riconosce le autorità scaturite dal golpe perpetrato dal generale Tchiani", si legge in una nota diffusa dal ministero di Parigi. "RIbadiamo nei termini più fermi le richieste chiare della comunità internazionale per un ripristino immediato dell'ordine costituzionale e del potere democraticamente eletto in Niger", sottolinea la diplomazia francese.

