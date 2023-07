Il Gambia rimpatria decine di persone espulse dalla Tunisia

Il Gambia ha rimpatriato nella notte 40 suoi cittadini dalla Tunisia a un giorno dal rimpatrio di un altro gruppo di persone dalla Libia: lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri, precisando che il ritorno è stato volontario. Il volo è stato organizzato dal governo in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), mentre mercoledì la nazione africana ha riportato a casa 87 gambiani dalla Libia, ha aggiunto.

All'inizio di questo mese, l'organizzazione non governativa Human Rights Watch ha accusato la Tunisia di aver espulso centinaia di africani sub-sahariani, lasciandoli nel deserto al confine con la Libia in seguito alle violenze registrate contro i migranti nella città tunisina di Sfax. In un comunicato successivo, il Gambia aveva dichiarato di essere al lavoro per evacuare i propri cittadini dal Paese, aggiungendo di averne rimpatriati quasi 300 tra il 21 giugno e il 4 luglio.

Più della metà di loro erano bloccati in Libia, mentre gli altri sono stati intercettati su imbarcazioni nelle acque senegalesi, mauritane e marocchine. Il confinante Senegal mercoledì ha riportato a casa circa 50 migranti dal Marocco.



