Niger, i militari: abbiamo rovesciato il regime di Bazoum

I militari nigerini hanno affermato di aver rovesciato il regime del presidente Mohamed Bazoum, in una dichiarazione letta da un loro portavoce alla televisione nazionale di Niamey a nome del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp). "Noi, le forze di difesa e di sicurezza riunite all'interno del Cnsp, abbiamo deciso di porre fine al regime che conoscete", ha dichiarato il colonnello Amadou Abdramane affiancato da altri nove soldati in divisa.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiamato Bazoum "per esprimere il forte interesse degli Stati Uniti "al ripristino dell'ordine costituzionale" nel Paese. "Gli Usa si uniscono al popolo nigerino e ai partner regionali e internazionali nel condannare il tentativo di prendere il potere con la forza", si legge in una nota del dipartimento di Stato americano. Il segretario ha sottolineato che il forte "partenariato economico e sulla sicurezza tra Usa e Niger dipende dalla continuazione del governo democratico e dal rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani".

