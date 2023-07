E' morto Jesse, uno degli iconici leoni del Kenya

Migliaia di appassionati di animali e d'Africa stanno esprimendo la loro tristezza sui social per la morte di uno degli iconici leoni della riserva del Masai Mara, in Kenya. Jesse, questo il nome del felino deceduto dopo una lotta territoriale con un branco rivale nella savana keniota, aveva 12 anni e viene definito come "uno dei più famosi nomadi del Mara, un leone magnifico", dal Mara predator conservation programme (Mcpc), un'organizzazione che si occupa della salvaguardia dei felini nella riserva, sulla loro pagina Facebook. Il messaggio di cordoglio con la foto dell'esemplare è diventata virale.

La segnalazione di un leone gravemente ferito è stata fatta inizialmente dai guardiani della riserva nord del Mara.

Nonostante i soccorsi tempestivi, Jesse, che aveva 12 anni, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell'attacco del gruppo rivale. La vita media di un leone in natura è di circa 13 anni, anche se in cattività può vivere molto più a lungo.





