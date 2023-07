Tunisia: 100 ettari di bosco arsi in un incendio a Kairouan

Ha devastato 100 ettari di bosco nella zona di Khanguet El Ouechtati l''incendio scoppiato ieri a Djebel Zaghdouda nella delegazione di El Oueslatia del governatorato di Kairouan. Lo ha dichiarato il direttore della protezione civile locale, Hamdi Loussif, precisando che l'80% del rogo era già sotto controllo ieri sera e che le cause dell'incendio sono ancora sconosciute. Per contenere le fiamme è stato necessario utilizzare cinque autopompe. Nell'incendio è esplosa una bomba risalente alla seconda guerra mondiale, secondo la stessa fonte.

Il portavoce della Protezione civile di Tunisi, Moez Triaa, ha ricordato alla radio Mosaique Fm che negli ultimi tre giorni sono stati registrati quattordici incendi, in otto governatorati: Jendouba, Béja, Siliana, Kairouan, Nabeul, Biserta, Kasserine e Gabès, e che 6 di essi sono ormai completamente sotto controllo. Per contenere le fiamme di altri otto sono invece tuttora al lavoro squadre dei vigili del fuoco. Triaa ha spiegato che gli incendi domati vengono costantemente monitorati poiché i forti venti potrebbero riaccenderli. Alcuni incendi, come quelli di Melloula e Ain Sobah (nel governatorato di Jendouba), contano ormai solo piccole sacche di fuoco. (ANSA)

