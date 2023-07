Migranti: 5 cadaveri trovati nel deserto libico

Cinque cadaveri non identificati appartenenti a clandestini africani sono stati trovati nel deserto libico, al confine con la Tunisia: lo ha reso noto su Facebook il ministero dell'Interno di Tripoli.

I corpi sono stati trovati dalle Guardie di frontiera libiche durante una "perlustrazione effettuata dalle pattuglie di sicurezza appartenenti al settore di frontiera di al-Essa, nella regione che si estende da Dahrat Al-Khas a Tawilat al-Ratba", precisa la nota.

Il ritrovamento è avvenuto "nell'ambito dell'attuazione del piano emanato dal ministero dell'Interno per mettere in sicurezza i confini occidentali libico-tunisini e in applicazione delle indicazioni del capo dell'apparato, per intensificare il lavoro dei pattugliamenti, nonostante le alte temperature nel Paese".



