L'opposizione in Kenya annuncia nuove proteste anti-governative

L'opposizione keniana ha annunciato per la prossima settimana una nuova giornata di proteste contro il governo e il carovita nel paese. La decisione è stata comunicata dall'esponente della coalizione Azimio, Mwangi wa Iria, come riporta il sito Kenyans, e prevista per mercoledì 26 luglio.

La scorsa settimana le manifestazioni sono culminate in violenti scontri mercoledì scorso, con 2 morti e più di 300 arresti, mentre giovedì e venerdì, giorni in cui erano state annunciate altre dimostrazioni, l'affluenza di manifestanti è stata molto bassa e solo nella baraccopoli di Kibera, nella capitale Nairobi, si sono verificati incidenti, senza però vittime. Secondo la Commissione dei diritti umani del Kenya, (Khrc), a luglio almeno 20 persone sarebbero state uccise nei giorni delle proteste di piazza.



