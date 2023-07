Attivista, Zaki uscirà dal commissariato domattina alle otto

Patrick sarà rilasciato domani alle nove, ora locale egiziana, le otto in Italia: lo ha detto Khaled Ali, un noto avvocato e attivista politico, ex-candidato alle presidenziali egiziane, contattato per telefono dall'ANSA.

"La Gazzetta ufficiale ha appena pubblicato la notizia della liberazione di Patrick George Zaki e Mohamed el Baqer, che saranno rilasciati domani alle 9 del mattino", ha detto Khaled, fra l'altro presidente della ong 'Centro egiziano per i diritti sociali ed economici' (Ecesr). L'attivista, sulla propria pagina Facebook, ha pubblicato il decreto presidenziale che indica i loro nomi più quelli di due altre persone.



