Migranti: Ong annuncia controvertice a Tunisi

"Su iniziativa delle organizzazioni della società civile tunisina, nordafricana e africana, nonché dei movimenti civili e giovanili locali", l'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali ha annunciato in una nota l'organizzazione a Tunisi il 20 e 21 luglio "un incontro militante dal titolo "Incontro dei popoli contro le politiche migratorie europee disumane e in solidarietà con i migranti".

Alla storica "Sala Rio" della capitale sono in programma "interventi, dibattiti e una serata culturale". Il 21 luglio una marcia di solidarietà il 21 luglio alle ore 10. Agli eventi, secondo gli organizzatori, parteciperanno "rappresentanti della società civile, sindacati e movimenti sociali e civili provenienti da Tunisia, Algeria, Libia, Marocco, Niger, Mali ed Europa".

"Mentre i leader politici si riuniscono a Roma il 23 luglio 2023 per limitare ulteriormente il diritto di movimento, espellere i migranti, violare i diritti dei rifugiati e legittimare le politiche del neocolonialismo per i popoli del Sud del mondo, ci incontriamo a Tunisi, il 20 e 21 luglio, 2023 per l'umanità, per la dignità, per la libertà e per i diritti di tutti" conclude l'appello alla manifestazione. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA