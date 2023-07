Creati embrioni in Kenya per salvare il rinoceronte bianco

Cinque embrioni di rinoceronte sono stati creati in Kenya per salvare la specie del 'rinoceronte bianco del nord' dall'estinzione. Lo ha comunicato sulla sua pagina facebook, Biorescue, progetto finanziato dal governo tedesco che è riuscito a fecondare spermatozoi dell'ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco del nord, ormai deceduto, su Fatu, una delle pochissime femmine della stessa specie rimaste al mondo, ma non in grado di portare avanti una gravidanza.

"A quattro anni dall'inizio di questo ambizioso progetto per salvare il rinoceronte bianco settentrionale dall'estinzione, il team ha compiuto progressi significativi verso il suo obiettivo finale" ha annunciato Biorescue. Fatu e la madre Najin vivono nella riserva protetta di Ol Pejeta, nel Kenya centrale.

Sono nati in uno zoo della Repubblica Ceca, ma sono stati trasferiti nel loro habitat naturale nel 2009. Con questi 5, sono in tutto 29 gli embrioni congelati in attesa di dare vita a nuovi esemplari. In passato, i tentativi di inserire embrioni nei rinoceronti bianchi sono falliti.



