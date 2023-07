Setta 'del digiuno' in Kenya, i morti ora sono oltre 400

Le vittime della cosiddetta "setta del digiuno" in Kenya hanno superato quota 400, dopo che oggi la polizia ha riesumato altri dodici corpi di seguaci da fosse comuni nella foresta di Shakaola, nell'entroterra costiero del paese. Lo ha reso noto il comandante regionale della polizia, Rhoda Onyancha, dichiarando al sito Citizen Digital che sono in tutto 403 i morti e 95 le persone trovate ancora vive nel terreno in cui il predicatore Paul Mackenzie aveva radunato i suoi fedeli, invitandoli alla preghiera e all'astinenza da cibo per "poter incontrare Gesù in paradiso".

Mackenzie è in carcere dallo scorso aprile insieme ad altre 36 persone, con l'accusa di istigazione al suicidio, ma si indaga anche sulla responsabilità diretta in alcune morti, dato che i risultati di alcune autopsie sui corpi hanno rivelato segni di soffocamento e strangolamento. Le operazioni di esumazione proseguiranno domani, ha fatto sapere Onyancha.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA