Una barca con migranti si ribalta al largo del Senegal, 8 morti

Otto persone sono morte dopo che il barcone di legno su cui erano bordo si è ribaltato al largo delle coste del nord del Senegal, lungo la rotta usata dai migranti per raggiungere le Isole Canarie in Spagna. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Interno senegalese.

I media locali hanno riferito che la barca trasportava migranti e temono che il bilancio delle vittime possa essere molto più alto. Parlando da Saint-Louis, nel nord del Senegal, dove ha visitato i feriti in ospedale, il ministro dell'Interno Antoine Felix Diome ha rifiutato di dire quante persone fossero a bordo della barca di legno. "Abbiamo rinvenuto otto corpi e quattro persone ferite", ha precisato. Secondo un funzionario locale, la barca era partita dal sud del Senegal e il dramma si sarebbe consumato mercoledì mattina presto.

Secondo l'ong spagnola Caminando Fronteras altre tre imbarcazioni sarebbero salpate dal Senegal e mancherebbero ancora all'appello. A bordo vi sarebbero più di 300 migranti.





