Proteste in Kenya per il carovita, i morti salgono a sei

Aumenta il conto delle vittime delle proteste contro il carovita in Kenya. A quanto riferito dalla polizia tre persone sono state uccise a Mlolongo, periferia della capitale Nairobi, dove un gruppo di manifestanti aveva bloccato l'autostrada, mentre altre due persone hanno perso la vita a Kitengela, durante l'assalto ad una stazione di polizia.

A loro si aggiunge il dimostrante ucciso dai proiettili della polizia nella cittadina di Emali, come riferito dal sito del quotidiano The Star. Altri incidenti sono ancora in corso nelle città di Mombasa, Nakuru, Kisii e Kisumu, mentre diverse arterie stradali del paese sono state bloccate dai manifestanti, con episodi di distruzione di proprietà pubbliche e private.



