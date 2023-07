Proteste per il carovita in Kenya, i morti sono sei

(ANSA) - NAIROBI, 10 LUG - E' salito a sei morti il bilancio delle violente proteste di venerdì scorso contro il carovita in Kenya: lo riporta l'emittente nazionale Citizen Tv in un servizio dalla cittadina di Kisii, una delle roccaforti dell'opposizione, teatro di gravi incidenti culminati con una ventina di arresti e altrettanti feriti gravi.

Tre dei ricoverati sono deceduti a causa delle ferite da arma da fuoco riportate negli scontri con la polizia: tra di loro c'è anche una donna di 23 anni, Eunice Mutheu, studentessa del politecnico di Kisii. Altri tre dimostranti sono stati uccisi durante le proteste a Kisumu, sul lago Vittoria.

Il leader dell'opposizione, Raila Odinga, ha annunciato per mercoledì un'altra giornata di proteste nazionali "ancora più serie". (ANSA).