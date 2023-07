Gb, 'alta probabilità di attentati terroristici in Uganda'

(ANSA) - NAIROBI, 02 LUG - Il ministero degli Esteri del Regno Unito ha pubblicato sul suo sito un avviso di viaggio in cui si esprime l'alta probabilità che "i terroristi tentino di compiere attentati in Uganda". Per il governo britannico "gli attacchi potrebbero essere indiscriminati o contro cittadini stranieri o luoghi da loro frequentati".

I connazionali sono stati esortati a stare all'erta mentre si muovono nei luoghi pubblici e negli edifici governativi, poiché i terroristi tendono a prendere di mira le aree che attirano grandi assembramenti. "Precedenti attacchi terroristici ed attentati in Uganda hanno preso di mira le forze di sicurezza, i luoghi dove si assisteva alle partite di calcio, i ristoranti, gli autobus e gli edifici governativi" prosegue l'avviso di Londra, che cita i principali avvenimenti degli ultimi due anni, compreso il più recente, l'attacco terroristico in una scuola nella regione occidentale di Kasese, vicino al confine con la Repubblica democratica del Congo lo scorso 17 giugno, che ha causato 42 vittime, quasi tutti giovani studenti. (ANSA).