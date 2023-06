(ANSA) - TUNISI, 29 GIU - La Guardia costiera tunisina ha bloccato la notte scorsa 7 tentativi di migrazione irregolare a partire da vari punti delle proprie coste, (Sfax, Monastir e Sousse) intercettando in mare e salvando 76 connazionali e 45 subsahariani a bordo di imbarcazioni in difficoltà. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale in un comunicato precisando di avere proceduto anche al sequestro di diversi gommoni, taniche di carburante e motori marini. (ANSA)