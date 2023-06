Tunisia respinge preoccupazioni Onu su attacchi a libertà stampa

(ANSA) - TUNISI, 24 GIU - "La Tunisia esprime il suo inequivocabile rifiuto alla dichiarazione rilasciata ieri dall'Alto Commissario per i diritti umani" relativa alla sua "profonda preoccupazione" per gli attacchi alle libertà in Tunisia e in particolare alla libertà di stampa. In una nota del ministero degli Esteri "la Tunisia sottolinea che la libertà di espressione e di opinione è garantita dalla Costituzione e sancita dalla realtà e che i procedimenti legali così come gli arresti menzionati nel comunicato stampa del Commissario sono stati decisi sulla base di atti che la legge tunisina punisce e non hanno nulla a che fare con l'esercizio della libertà di espressione. Questi arresti sono avvenuti nel pieno rispetto delle garanzie legali e delle procedure in vigore in Tunisia".

"La Tunisia sottolinea inoltre che i cittadini non si aspettano che nessuna delle parti valuti la propria situazione interna e come applicare la propria legislazione, invitando tutti i suoi partner e le parti a rispettare la volontà e le scelte del popolo tunisino e ad astenersi da qualsiasi tentativo di interferire nei suoi affari interni o influenzare il corso della giustizia". (ANSA).