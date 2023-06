Traffico d'avorio, sette anni di carcere a due keniani

(ANSA) - NAIROBI, 24 GIU - Due cittadini keniani sono stati condannati a sette anni di reclusione perché trovati in possesso di 4 zanne d'elefante. E' accaduto a Bamba, nell'entroterra della contea di Kilifi, non lontano dalle località turistiche costiere del Kenya, come riferisce il sito Citizen Digital.

I due, Khamisi Kahindi Kenga e Emmanuel Baya Zege, sono stati arrestati nel centro commerciale di Bamba mentre cercavano di vendere l'avorio, per un totale di 34 chili e un valore di mercato stimato in circa 30 mila euro.

L'ufficio della pubblica accusa ha presentato ben cinque testimoni davanti al giudice Justus Kituku e ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che gli accusati hanno commesso il reato. (ANSA).