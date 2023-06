Premier indiano ricambia visita di Sisi al Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 24 GIU - Il primo ministro indiano Narendra Modi compie da oggi pomeriggio, e fino a domani, la sua prima visita di Stato in Egitto puntando a rafforzare ulteriormente i legami commerciali, politici e militari tra i due Paesi.

Modi arriva al Cairo provenendo dagli Usa e la sua agenda per i media di cui l'ANSA ha ottenuto una copia prevede domani un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e già oggi col primo ministro Mostafa Madbouly.

Il viaggio segue la visita di Sisi in India a gennaio in cui fu firmato un partenariato strategico su politica, difesa, economia e altre forme di cooperazione. Le relazioni tra Egitto e India sono storicamente amichevoli: i due Paesi sono stati i primi capofila del Movimento dei Non-Allineati che, alla metà del secolo scorso, cercava di sganciarsi sia da Stati Uniti e che dall'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda ricreatasi ora a causa dell'Ucraina.

Gli scambi commerciali tra le due nazioni hanno raggiunto il massimo storico di 7,26 miliardi di dollari durante l'anno fiscale scorso (chiuso a giugno 2022) e l'Egitto si è rivolto anche all'India per comprare il grano venuto a mancare a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. In dicembre l'India ha invitato l'Egitto a partecipare agli incontri del G20. (ANSA).