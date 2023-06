'L'Alta velocità abbatterà i tempi sulla tratta Cairo-Assuan'

(ANSA) - IL CAIRO, 20 GIU - Un treno ad alta velocità accorcerà dalle attuali 14 a sole 5 ore il tempo di percorrenza fra il Cairo e Assuan, la città egiziana sull'omonimo lago artificiale con diga che rappresenta la più meridionale delle destinazioni turistiche egiziane.

Come ha riferito oggi all'ANSA un partecipante alla riunione, la circostanza è stata sottolineata dal ministro del Turismo egiziano, Ahmed Essa, incontrando la settimana scorsa a Roma "i vertici delle maggiori aziende turistiche italiane" e giornalisti di media specializzati.

Il treno collegherà anche la località balneare di Hurghada con il sito archeologico di Abu Simbel, arrivando a nord fino alle destinazioni mediterranee di Nuova Alamein e Matruh, ha sottolineato fra l'altro il ministro. Per andare al Cairo ad Assuan, tratta in cui si viaggia soprattutto in aereo, ci vogliono quasi 11 ore in auto senza calcolare le soste. (ANSA).