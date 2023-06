Il presidente del Sudafrica a Kiev per missione di pace

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa è arrivato in Ucraina. Lo riporta la presidenza sudafricana su twitter. Ramaphosa dovrebbe incontrare oggi, nell'ambito del tentativo di alcuni Paesi sudafricani di aiutare la fine del conflitto, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky prima di recarsi a San Pietroburgo in Russia per incontrare il presidente russo Vladimir Putin domani. Si tratta della prima visita di Ramaphosa in Ucraina dall'invasione russa. (ANSA).