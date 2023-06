In Marocco il 22 giugno torna la Notte dei musei

(ANSA) - RABAT, 13 GIU - Torna La notte dei musei e degli spazi di cultura, la festa che, il 22 giugno celebra l'arrivo dell'estate. In tutto il Marocco per il solstizio, oltre 70 spazi d'esposizione apriranno le porte dalle 18 a mezzanotte e dalle 6 del mattino a mezzogiorno del 23 giugno. Lo annuncia via Instagram la Fondazione Nazionale dei Musei del Marocco.

L'ingresso, ovunque, sarà gratuito. Per questa sua seconda edizione, la Notte dei musei raddoppia l'offerta dell'anno scorso. Un'occasione per scoprire o rivedere le collezioni del patrimonio artistico pubblico e privato in piccole e grandi città quali Oujda, Tetouan, Assilah, Fes, Meknes, Rabat, Kénitra, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Agadir ed Essaouira. L'evento è organizzato oltre che dalla Fondazione Nazionale dei Musei, dalla Fondazione Jardin Majorelle e dal Ministero della Cultura. (ANSA).