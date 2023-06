'Finanziatore del genocidio in Ruanda non sarà processato'

(ANSA-AFP) - L'AIA, 07 GIU - Il Tribunale dell'Onu con sede all'Aia ha dichiarato che Félicien Kabuga, il presunto finanziatore del genocidio del 1994 in Ruanda, oggi ottantenne, è "inadatto" a sostenere il processo e che quindi non ci sarà alcun processo. Il tribunale "ha concluso che Félicien Kabuga non è in grado di partecipare in modo significativo al suo processo e che è altamente improbabile che riacquisti l'idoneità in futuro", ha dichiarato il tribunale in una nota. Il tribunale ha dichiarato di essere alla ricerca di un'alternativa "che assomigli il più possibile a un processo, ma senza la possibilità di una condanna". (ANSA-AFP).