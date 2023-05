Sudan: esercito sospende i negoziati per cessate il fuoco

(ANSA) - KHARTOUM, 31 MAG - L'esercito sudanese ha "sospeso la sua partecipazione ai negoziati" in Arabia Saudita per una tregua con i paramilitari che combattono per il potere sotto l'egida degli americani e dei sauditi: lo ha dichiarato oggi un funzionario del governo sudanese.

L'esercito ha preso questa decisione "perché i ribelli non hanno mai applicato uno dei punti dell'accordo di tregua temporanea, che prevede il loro ritiro da ospedali e case, e stanno costantemente violando la tregua", ha spiegato il funzionario, che ha voluto mantenere l'anonimato. (ANSA).