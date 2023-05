Tajani, Italia al fianco dell'Africa con azioni durature

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "L'Africa è prioritaria per la nostra azione internazionale" ed "il Corno d'Africa, regione cruciale, è toccato da una serie di crisi senza precedenti con decine di milioni di persone bisognose di aiuti umanitari d'urgenza". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a una conferenza Onu per il Corno d'Africa promossa dall'Italia e che ha avuto il consenso di Usa, Regno Unito e Qatar e dei Paesi interessati. Per gli interventi umanitari e iniziative di sviluppo l'Italia quest'anno metterà a disposizione "40 milioni di euro" per l'Onu più altri 30 milioni, ma "bisogna lavorare a iniziative dagli effetti durevoli".

"Continueremo a sostenere le aspirazioni africane alla pace, alla stabilità e alla crescita, a investire nell'istruzione e nelle opportunità di lavoro anche attraverso nuove joint venture industriali - ha aggiunto - Le aziende italiane sono pronte.

Vogliamo farlo sulla base di una partnership paritaria con i Paesi africani, attraverso obiettivi condivisi e vantaggi reciproci". Tajani ha poi precisato che il governo Meloni "sta lavorando a un nuovo Piano Mattei nell'ambito di un più ampio Piano Marshall europeo a sostegno di settori chiave, come agroindustria, transizione energetica, opportunità di lavoro, patrimonio culturale, investimenti negli obiettivi di buon governo e stato di diritto delle Nazioni Unite". (ANSA).