'Setta del digiuno" in Kenya, vittime salgono a 211

(ANSA) - NAIROBI, 16 MAG - L'incubo dei corpi sepolti di seguaci della cosiddetta "setta del digiuno" in Kenya, sembra non avere ancora fine. Oggi la polizia della regione costiera ha annunciato di aver riesumato altri 10 cadaveri in fosse comuni nella foresta di Shakaola, nell'entroterra della cittadina turistica di Malindi.

Il totale delle vittime del culto estremo creato dal predicatore Paul Mackenzie Nthenge, agli arresti insieme alla moglie ed altri 21 presunti complici, sale così a 211. Il commissario regionale della polizia, Rhoda Onyancha, ha riferito al sito del quotidiano Daily Nation che durante le operazioni di recupero a Shakaola sono stati trovate tre persone adulte in condizioni critiche, trasportate d'urgenza all'ospedale di Malindi. Sarebbero 610 i dispersi che, secondo gli investigatori, hanno legami con la setta di Mackenzie. (ANSA).