Burkina Faso, 33 civili uccisi in un attentato

(ANSA) - OUAGADOUGOU, 14 MAG - Trentatré civili sono stati uccisi in un attacco, che si ritiene di matrice jihadista, nel Burkina Faso occidentale: lo ha annunciato il governatore della regione di Boucle du Mouhoun.

"La sera di giovedì 11 maggio intorno alle 17:00 (le 19 in Italia), il villaggio di Youlou nel dipartimento di Cheriba, provincia di Mouhoun, ha subito un attacco terroristico codardo e barbaro", ha detto Babo Pierre Bassinga in una dichiarazione, precisando che 33 civili erano rimasti uccisi.

"Uomini armati hanno preso di mira pacifici cittadini impegnati nelle loro attività agricole sulle rive del fiume", ha aggiunto Bassinga. Fonti locali hanno confermato la presenza di aggressori "pesantemente armati" "a bordo di moto", che "hanno sparato" sugli agricoltori "indistintamente", precisando che le vittime sono state sepolte venerdì.

I residenti di Cheriba affermano anche che tre persone sono state ferite da proiettili. Il governatore ha invitato la popolazione a "raddoppiare la vigilanza e a perseguire la collaborazione con le forze combattenti per una vittoria totale contro il terrorismo e un ritorno definitivo alla pace e alla sicurezza nella regione". (ANSA).