Il leader dell'opposizione in Senegal condannato a 6 mesi

(v. 'Il leader dell'opposizione...' delle ore 18.56) (ANSA-AFP) - DAKAR, 08 MAG - Ousmane Sonko, leader dell'opposizione senegalese, è stato condannato a 6 mesi con sospensione condizionale della pena nel processo di appello per diffamazione nei confronti del ministro del Turismo Mbaye Niang a marzo di quest'anno.

La corte d'appello di Dakar lo ha condannato in sua assenza, costringendolo inoltre a pagare 200 milioni di franchi Cfa (che corrispondono a 300mila euro) al ministro.

Il politico oggi non si è presentato in tribunale, affermando che contro di lui c'è una forma di "banditismo giudiziario" e che per questo non collaborerà più con la giustizia. Nelle ultime settimane aveva inoltre denunciato un tentativo di omicidio nei suoi confronti da parte della polizia. (ANSA-AFP).