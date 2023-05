La Tunisia intercetta in mare oltre 1.200 migranti

(ANSA) - TUNISI, 06 MAG - Con il ritorno di condizioni meteo favorevoli aumentano come di consueto anche le traversate illegali verso l'Italia a partire dalle coste tunisine. Lo dimostra l'ultima nota pubblicata dal portavoce della Guardia nazionale di Tunisi che dà conto del blocco di 34 tentativi di migrazione illegale e il salvataggio di 1.237 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax, Mahdia e Kerkennah.

Dei migranti intercettati, 1.195 sono risultati essere di vari paesi dell'Africa subsahariana, 42 tunisini. Durante le operazioni delle forze di sicurezza, si legge ancora nella nota, sono stati sequestrati 25 motori marini 2 camion e una somma in denaro di 19.300 dinari. (ANSA).