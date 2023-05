L'Onu chiede garanzie per consegna di aiuti umanitari in Sudan

(ANSA) - GINEVRA, 03 MAG - Il capo delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, ha chiesto che le parti in lotta in Sudan si impegnino pubblicamente al massimo livello per garantire la consegna sicura degli aiuti umanitari. "Questi impegni sono un prerequisito per un'azione umanitaria su larga scala", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra in videoconferenza da Port Sudan, da dove ha anche detto che sei camion che trasportavano aiuti alimentari al Darfur sono stati saccheggiati "durante il viaggio". (ANSA).