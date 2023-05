Guterres, il Sudan non può permettersi una lotta di potere

(ANSA) - NAIROBI, 03 MAG - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello a rinnovare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica alla crisi in Sudan, un Paese che "non può permettersi una lotta di potere tra due persone". "Un Paese come il Sudan, che ha sofferto così tanto, che si trova in una situazione economica e umanitaria così disperata, non può permettersi una lotta di potere tra due persone", ha detto in una conferenza stampa nella capitale keniota Nairobi. (ANSA).