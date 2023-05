Sudan, il programma alimentare Onu riprende l'attività

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il programma alimentare mondiale dell'Onu (Pam) ha annunciato oggi la ripresa delle sue attività in Sudan dopo la sospensione seguita all'uccisione di tre dei suoi dipendenti: "Il Pam sta rapidamente riprendendo la programmazione per fornire l'assistenza salvavita di cui così tante persone hanno bisogno in questo momento", ha scritto su Twitter il direttore esecutivo del Pam Cindy McCain. Il 16 aprile il programma aveva dichiarato di aver temporaneamente sospeso tutte le sue attività in Sudan dopo che 3 membri del suo staff erano rimasti uccisi negli scontri tra l'esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido. (ANSA).