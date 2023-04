Il primo volo di aiuti umanitari atterra a Port Sudan

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Un primo aereo che trasporta otto tonnellate di aiuti umanitari, in particolare attrezzature medico-chirurgiche e personale sanitario, nel Sudan in preda alla guerra civile è atterrato a Port Sudan, che dista 850 chilometri da Khartoum. Lo fa sapere la Croce Rossa internazionale. L'aereo è decollato da Amman. Lo spazio aereo sudanese è chiuso dal 15 aprile.

Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), il carico contiene materiale per l'anestesia, per le suture, bendaggi e attrezzature chirurgiche. Materiale che dovrà ora percorrere 850 chilometri per giungere a Khartoum, dove infuriano i combattimenti, e che potrà curare almeno 1.500 feriti. (ANSA).