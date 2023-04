Sudan, oltre 50 mila profughi e più di 75 mila sfollati

(ANSA) - IL CAIRO, 29 APR - Almeno oltre 50 mila persone hanno abbandonato il Sudan in preda alla guerra fra l'esercito regolare e la milizia dell'Rsf che imperversa dal 15 aprile, secondo l'Unhcr. Si tratta di circa 20 mila in Ciad, 16 mila in Egitto, 13.292 in Sudan del Sud, 1.300 in Repubblica centrafricana, senza contare un "limitato" numero di altre entrate in Etiopia: le cifre sono pubblicate in un'infografica su Twitter dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati aggiornata a ieri. (ANSA).