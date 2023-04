Contraerea spara contro incursioni di jet a Khartoum

KHARTOUM - Incursioni di jet da guerra hanno innescato oggi un pesante fuoco antiaereo su Khartoum mentre inizia la terza settimana di combattimenti tra esercito sudanese e paramilitari e continuano le violazioni anche del quinto cessate il fuoco, quello di 72 ore concordato giovedì.

Gli scontri erano iniziati il 15 aprile tra le Forze armate del generale e presidente di fatto del Paese, Abdel Fattah al-Burhan, e i paramilitari Rsf guidati dal suo ex numero due, Mohamed Hamdan Dagalo.

"Ci siamo svegliati ancora una volta con il rumore dei jet da combattimento e delle armi antiaeree che sparavano in tutto il nostro quartiere", ha detto all'Afp un testimone nella parte sud di Khartoum.

Un altro testimone ha detto che i combattimenti erano in corso dalle prime ore del mattino, soprattutto intorno alla sede della tv di Stato nella città gemella della capitale, Omdurman.